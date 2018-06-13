Tayland'a yerleşen sunucu ve oyuncu Leyla Bilginel, sivrisinek ısırması sonucu ortaya çıkan Dang virüsü (Dang Humması) nedeniyle yaşam savaşı veriyor.



40 yaşındaki oyuncu, "Benim için dua edin" notuyla yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı: "5 gündür çok hastayım. Dişlerim birbirine vurduğundan çok konuşamıyorum. Sadece buraya gelenler dikkat etsin. Bir sivrisinek yüzünden ölümcül bir hastalık Dang Humması adında bir hastalık. Ölümcül... Bir sivrisinek insanın hayatını alt üst edebiliyor."

DANGUE VİRÜSÜ NEDİR?



Aedes cinsi sivrisinekler tarafından taşınır ve bulaştırılır. Bu sivrisinek göreceli olarak temiz su kaynaklarını tercih ettiğinden evlerde su basmaları, kanalizasyon boruları gibi yerler bu türün yerleşimi için ideal olabilmekte, bu nedenle salgınlarda kentsel yayılım da gözlenebilmektedir.



Enfekte sivrisineğin ısırmasıyla Dang virüsü deriden girer, kana karışır ve ateşin yükselmesinden 24 saat sonra hastaların kanında bol miktarda bulunur. Dünya Sağlık Örgütü'nün son sınıflandırmasına göre Dang enfeksiyonları 4 klinik tipte ortaya çıkabilir:



Tanımlanamayan ateş veya viral sendrom, hemorajik ateşi, şok sendromu, hemorajik ateşinde tablo, diğer semptomlarla birlikte 2-7 gün süren bir ateş ile karakterizedir. Ateşin düşmesini takiben kusma, şiddetli karın ağrısı ve nefes almada zorluk gibi belirtiler gelişebilir. Bunlar periferal damarların geçirgenliğinde aşırı artışa bağlı olarak karın ve akciğer zarı boşluklarında sıvı toplanmasıyla sonuçlanacak 24-48 saatlik bir periyodun başlangıç işaretleridir. Eğer tedavi ile düzeltilemezse dolaşım yetmezliği ve şok ile hasta kaybedilir.



Dang hastalığı birçok ülkede, Doğu Akdeniz, Afrika, Hindistan ve Uzakdoğu’da ayrıca Hawai ve Karayip adalarında, kısmen Amerika Birleşik Devletleri’nin güney eyaletleri ve Avustralya’da görülmektedir. Türkiye’ye komşu Ortadoğu ülkelerinde Dang virüsü 1 ve 2 serotipleri bulunmaktadır. Buralara seyahat edecek yolcular için risk mevcuttur.

LEYLA BİLGİNEL KİMDİR?



Leyla Bilginel, 21 Aralık 1977 tarihinde Ankara'da doğdu. Ankara Hacettepe Üniversitesi İşletme bölümünü bitirdi. Leyla Bilginel, 2007 yılında ABD'de New York'ta bir sperm bankasından aldığı spermle bir bebek dünyaya getirdi.



Haber spikeri olarak iş yaşamına başladı. İki yıl yaptıktan sonra bıraktı. Ankara'da Hacettepe Üniversitesi İşletme bölümünde okurken, iki yıl devlet tiyatrolarından oyunculuk eğitimi de aldı. Ardından önce reklam filmleri, katalog çekimleri derken oyunculuğa başlamış oldu. Çeşitli dizi filmlerde görev aldı.



2013 yılında "Sevme Yanarsın" adlı tiyatro oyununda görev aldı. Charles Dyer'in "Taşralı" oyunundan esinlenerek Özdemir Çiftçioğlu tarafından sahneye konulan "Sevme Yanarsın" oyununda Leyla Bilginel, Onur Şenay ve Genco Çağlar ile birlikte sahneye çıktı.



HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?



2013 - (Q)üfür (Gülizar) (Sinema Filmi)

2010 - Kılıç Günü (Suzan Kızıltan) (Dizi)

2009 - Maskeli balo (Dizi)

2008 - Pars: Narkoterör (Dizi)

2007 - Emret komutanım: Şah mat (Film)

2007 - Gurbet yolcuları (Dizi)

2006 - Kördüğüm (Dizi)

2005 - Savcının Karısı (Dizi)

2002 - Yesil Işık

2002 - Seni Yaşatacağım (Dizi)

2001 - Nisan Yağmuru (Dizi)

1998 - Aynalı tahir (Dizi)

