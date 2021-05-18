Leyla ile Mecnun'un çekimleri başlıyor

Üç sezon boyunca yayınlanan absürt komedi dizisi Leyla ile Mecnun tekrar çekiliyor.



Ahmet Mümtaz Taylan, katıldığı 'Benim İstanbul'um' programında dizinin çok yakında sete çıkacağını açıkladı.



Taylan, "Söylenti olmaktan çıktı artık. İki saat önce Onur Ünlü ile konuştuk. Çekime başlayacağımız tarihi söyledi bana" ifadelerini kullandı.



Leyla ile Mecnun dizisinin aynı kadro ile sete çıkacak olması hakkında Taylan, "Aynı ekip bir araya gelmeseydi, yapılmaması gereken bir şeydi zaten. Geldiği için yapıyoruz. Yoksa bir tane bile eksiği kaldıracak durum değildir" dedi.

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