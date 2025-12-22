Leyla Mizrahi uykusunda hayatını kaybetti. Ölüm nedeni belli oldu
22.12.2025 11:36
NTV - Haber Merkezi
İş insanı Cemal Özgörkey’in yeğeni Leyla Mizrahi, uykusundan vefat etti. Genç kadının ölüm nedeni belli oldu.
Galatasaray Kulubü'nün eski yöneticilerinden ve iş dünyasının tanınmış isimlerinden Cemal Özgörkey’in yeğeni Leyla Mizrahi, hayatını kaybetti.
32 yaşındaki Mizrahi'nin ani ölümü sevenleri için büyük şoka neden oldu.
Sabah gazetesinin haberine göre, uykusunda hayatını kaybeden Mizrahi'nin ölüm nedeni belli oldu. Olayla ilgili soruşturma yürüten savcılık ise genç kadının ölüm nedeninin kalp krizi olduğunu açıkladı.
Mizrahi, 5 ay önce anne olmuştu.
Mizrahi'nin ailesi, sosyal medya kanallarından genç kadın için ölüm ilani verdi.
CENAZESİ BUGÜN
Mizrahi’nin cenazesi, bugün Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığı’na defnedilecek.