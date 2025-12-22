Galatasaray Kulubü'nün eski yöneticilerinden ve iş dünyasının tanınmış isimlerinden Cemal Özgörkey’in yeğeni Leyla Mizrahi, hayatını kaybetti.

32 yaşındaki Mizrahi'nin ani ölümü sevenleri için büyük şoka neden oldu.

Sabah gazetesinin haberine göre, uykusunda hayatını kaybeden Mizrahi'nin ölüm nedeni belli oldu. Olayla ilgili soruşturma yürüten savcılık ise genç kadının ölüm nedeninin kalp krizi olduğunu açıkladı.

Mizrahi, 5 ay önce anne olmuştu.