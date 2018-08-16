İki yıldır birlikte olduğu şarkıcı Cheryl'den altı hafta önce ayrılan Liam Payne, önceki gün yeni sevgilisi Cairo Dwek ile el ele görüntülendi.
COMO GÖLÜ'NDE ROMANTİZM
24 yaşındaki yakışıklı şarkıcı, 20 yaşındaki model sevgilisini İtalya'daki Como Gölü'ne götürdü. Payne'in, 17 aylık oğlu Bear'ın annesi Cheryl'den ayrıldıktan çok kısa süre sonra yeni bir ilişkiye başlaması herkesi şaşırttı.
BENZERLİK DİKKAT ÇEKTİ
Payne ile yaz başında Fransız Rivierası'nda tanıştığı öğrenilen Cairo Dwek'in, Cheryl'a çok benzemesi dikkat çekti.