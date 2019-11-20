Liam Payne'dan Justin Bieber itirafı

Şarkıcı Liam Payne, Justin Bieber ile düşmanlıklarının, yıllar önce dostluğa döndüğünü itiraf etti

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Liam Payne, 2015 yılında gündeme oturan ve günümüzde de devam eden Justin Bieber ile One Direction düşmanlığına son verdi.

AYNI GÜNDE ALBÜM POLEMİĞİ

O sene aynı günde müzik grubuyla albüm çıkaran Kanadalı popçu, Snapchat hesabı üzerinden paylaştığı korkmuş yüzlü fotoğrafın altına, “Çalışmanızı benimle aynı günde piyasaya sunarsanız, suratınız böyle olur” diye yazmıştı.

"MUHABBETİMİZ OLDU"

Mirror’a konuşan One Direction'ın eski üyesi, "Bu paylaşımın ardından Justin ile uzun bir muhabbetimiz oldu. Ona, 'Her şey çok iyi... Hiçbir şey yapmana gerek yok' demiştim. Ardından bir o kadar da sohbet etmiştik. Justin gerçekten güzel bir çocuk” ifadelerini kullandı.

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