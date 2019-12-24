Lili Reinhart: Hayatımın tavsiyesini Jennifer Lopez'den aldım

Son olarak Charlie'nin Melekleri (Charlie's Angels) ile seyirci karşısına çıkan, Riverdale dizisinin Betty Cooper'ı Lili Reinhart, Glamour dergisine röportaj verdi.

Jennifer Lopez'den aldığı tavsiyeyi unutamadığını belirten 23 yaşındaki oyuncu, “Bana, ‘Ben her zaman odadaki en çalışkan insan olurum ve asla durmam’ demişti. Buna hayran kaldım ve o günden beri yapmayı denedim” şeklinde konuştu.

Lili Reinhart'ın oynadığı Riverdale dizisinin IMDb puanı 7,1

Yaşamın tadını çıkarmaya çalıştığını söyleyen Reinhart, “Gencim ve çocuğum yok. Enerjimi kariyerime verebilirim” açıklamasını yaptı.