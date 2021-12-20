Lily Cole evini 3 milyon sterlin karla satacak

Son olarak Upstart Crow ve Utopia dizilerindten rol alan Lily Cole, Londra'daki tarihi tren istasyonu St Pancras'ın ikonik saat kulesinde bulunan dairesini 4.6 milyon sterline satışa çıkardı.



İki odalı daireyi 2009'da satın aldığında aslına uygun olarak restore ettiren Cole'un satıştan 3 milyon sterlindenfazla ker elde edeceği belirtildi.



Öte yandan, söz konusu dairenin İngiliz Kanal 4 kanalında İngiltere'nin En Pahalı Evleri programının 29 Aralık'ta yayınlanacak bölümüne konu olduğu açıklandı.



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