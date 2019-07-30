İspanya La Liga devi Barcelona’nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi’nin Ibiza tatilinde tatsız anlar yaşandı. Cesc Fabregas, Luis Suarez ve Jordi Alba gibi yıldız futbolcularla Ibiza’da tatilde olan Messi, eğlenmek için bir mekana gitti.

SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Yanlarında eşleri de olan futbolcular eğlenceli dakikalar yaşarken bir anda ortalık karıştı. Sosyal medyaya düşen bir görüntüde Messi’nin görevliler tarafından güvenlik kordonuna alındığı görüldü. 32 yaşındaki futbolcuya bir kişinin saldırmak istediği ancak başarılı olamadığı idddia edildi.

Saldırıdan son anda kurtulduğu konuşulan Messi Instagram hesabının hikaye bölümünden açıklama yaptı: İbiza'da harika vakit geçiriyoruz. Okuğunuz can sıkıcı haberlere inanmayın açıklaması yaptı.