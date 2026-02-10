Lise öğrencilerinden işitme engelli anneler için “Sesimi Gör Anne”

Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinden Yiğit Hafız Saraçoğlu ve Ümmügülsüm Metin, öğretmenlerinin danışmanlığında işitme engelli annelere yönelik, “Sesimi Gör Anne” adlı bir mobil uygulama geliştirdi. Proje, işitme engelli annelerin bebeklerinin ağlamalarına duyarsız kalmamaları ve anlık olarak ağlamaları annelere bildirmeyi amaçlıyor.

“HEM TELEFONA HEM AKILLI SAATE ANLIK BİLDİRİM GÖNDERİYOR”

Projeyi anlatan Saraçoğlu, bebek ağlamasının ebeveynleriyle kurduğu en temel iletişim aracı olduğunu belirtti. İşitme engelli annelerin ise bebeklerinin ağlamalarını duyamadığı için zamanında müdahale edemediğine değinen Saraçoğlu, projenin de bu sorundan yola çıktığını aktardı.

Saraçoğlu, geliştirdikleri mobil uygulamanın, bebeğin ağlama sesini aqlgıladığı an hem telefona hem de akıllı saate titreşimli bildirim gönderdiğini anlattı. Uygulama bildiriminin gecikme süresinin ise 180 ila 260 milisaniye arasında olduğunu söyleyen Saraçoğlu, bu gecikmeyle anlık bir uyarı sağlandığını söylüyor.

80 AYRI BEBEK AĞLAMA TONUNA DUYARLI

Saraçoğlu, uygulamanın geliştirilme sürecinde yaklaşık 80 farklı bebek ağlama sesinin sisteme tanımlandığının altını çizerken, kapı gıcırtısı ve televizyon sesi gibi arka plan gürültülerinin de uygulamaya eklendiğini belirtti.

Uygulamanın çalışma prensibine değinen Saraçoğlu şöyle devam etti:

“Telefonun mikrofonu ortam sesini sürekli dinliyor. Sesin şiddeti, kullanıcının belirlediği hassasiyet değeriyle karşılaştırılıyor. Eşik değerin üzerindeki sesler analiz ediliyor. Bu sesin çevresel bir gürültü mü yoksa bebek ağlaması mı olduğu tespit ediliyor. Eğer bebek ağlamasıysa, anneye titreşimli bildirim gönderiliyor.”

"Sesimi Gör Anne" projesiyle işitme engelli annelerin bebek bakımında daha güvenli ve hızlı müdahale edebilmesi amaçlanıyor.