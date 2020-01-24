Lizzo: Benimle barışmam vakit aldı

Time dergisi tarafından eğlence dünyasında yılın kişisi (entertainer) olarak gösterilen, 2020 Grammy Ödülleri için 8 dalda aday olan Lizzo, müzik dergisi Rolling Stone'a, bedeniyle olan ilişkisini ve zaman içinde bedeninini algılayış biçiminin nasıl evrim geçirdiğini anlattı.



"KABULLENDİKTEN SONRA DEĞİŞTİ"



Aynı zamanda derginini kapağında yer alan 31 yaşındaki Lizzo, "Beden algı bozukluğumun olduğunu kabullendikten sonra her şey değişti" dedi. Beden algı bozukuğu ve buna bağlı özgüven problemini aşmak için 2018'de terapiye gittiğini itiraf eden Amerikalı şarkıcı "Bir anda gelen şöhreti sindirebilmek için buna ihtiyacım vardı" dedi.



lizzo son olarak seyirci olarak yer aldığı NBA maçındaki cesur dansıyla gündeme geldi

BEDEN OLUMLAMA VURGUSU



2015'te kendine olan sevgisini anlattığı My Skin' şarkısından önce özgüven problemleri yaşayan ve kendisine zarar veren bir ilişkiyle boğuştuğunu söyleyen Lizzo, tam da bu sırada kendisiyle mutlu olduğu bir yer edindiğini söyledi. Beden algı bozukluğunu aştığını belirten Lizzo, temelde kişinin kendi bedenini sevmesi ve kendini tüm kusurlarıyla kabullenmesi olarak tanımlanabilecek 'beden olumlama' hareketinin de aynı işi gördüğünü savundu.



BEDEN ALGI BOZUKLUĞU NEDİR?



Beden algı bozukluğu kişilerin vücutlarını olduğundan farklı şekilde gördükleri ve değerlendirdikleri psikolojik bir problem. Bu kişiler fiziksel bir sorunları olsun ya da olmasın, hafif derecede -kendine göre- bir fiziksel kusuru fark ettiği durumlarda, bunu aşırı derecede kafaya takar ve sürekli bununla meşgul olur.