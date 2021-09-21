Lokma tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri neler? (Lokma tarifi)

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Toplumumuzda hayır için lokma dökülmesi oldukça yaygın bir gelenektir.

Bununla birlikte son zamanlarda kremalı, çikolatalı, dondurmalı seçenekleriyle de oldukça sevilen bu tatlı, MasterChef'in yeni bölümünün ardından gündem konusu oldu.

İzmir Lokması olarak da bilinen lokma tatlısı her evde bulunan un, tuz, maya ve şeker ile yapılmaktadır.

LOKMA TARİFİ İÇİN MALZEMELER



2 su bardağı un



5.5 g kuru maya



Yarım çay bardağı ılık su



1 su bardağı su



1 tatlı kaşığı toz şeker



1 yumurta



Bir tutam tuz



Kızartmak için:



Ayçiçek yağı



Şerbeti için:



2 su bardağı su



2.5 su bardağı toz seker



1 tatlı kaşığı limon suyu



Üzeri için:



Tarçın



LOKMA TATLISI NASIL YAPILIR?



Şerbeti için; su ve şekeri geniş bir tencerede şeker tamamen eriyinceye kadar kaynatın. Limon suyunu ilave edip bir taşım daha kaynatın ve ocaktan alıp soğumaya bırakın.



Hamuru için; mayayı geniş bir karıştırma kabına alın. Toz şeker ve ılık suyu ilave edip mayayı eritin. Unu ayrı bir karıştırma kabına eleyin.



Bir tutam kadar tuz ilave edip ortasını havuz gibi açın. Mayayı unlu karışıma ilave edip 10 dakika kadar oda sıcaklığında bekletin.



Yumurta ve suyu ekleyip kulak memesi kıvamında bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. Kabın üzerini nemli bir bezle örtüp yarım saat dinlendirin.



Dinlenen hamuru sıkma torbasına doldurun. Kızgın yağa ceviz büyüklüğünde parçalar sıkın.



Sıcak lokmaları soğuk şerbete atın. Lokmalar şerbeti iyice çektikten sonra üzerine tarçın serpiştirin.



Dilerseniz, lokmaları çikolata sosu ile doldurarak servis edebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.



LOKMA TARİFİNİN PÜF NOKTALARI

Eğer lokmaları pişirirken iki farklı yağ kullanırsanız daha iyi sonuç alırsınız. İlk yağda lokmaları kabarana kadar pişirin ve sonrasında diğer yağ tavasına alın. Böylece çıtırlaşmasını sağlayabilirsiniz.



Lokma hamurunun gevşememesi için, bir tutam limon tuzu ilave edin.



Hamuru hazırladıktan sonra nemli bir bez ile örtün ve kenarda dinlendirin.

MODERN 'LOKMA' FURYASI ÇABUK BİTTİ

