Londra'dan Bodrum'a: Dünyaca ünlü COYA ilk kez Türkiye'de

Çağdaş Latin Amerika mutfağını, imza kokteylleri ve müzikle bir araya getiren COYA, dünyanın önde gelen yaşam stili destinasyonlarından biri haline geldi. Türkiye ’deki misafirler, Fenix Bodrum ’un Yapı Kredi Crystal ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında düzenlenecek iki haftalık sınırlı süreli deneyim boyunca markanın enerjisini ve dünya çapında tanınan atmosferini ilk kez keşfetme fırsatı bulacak.

Londra’da doğan ve bugün Dubai, Abu Dhabi, Monako, Marbella, İbiza, Barselona, Doha ve Riyad gibi destinasyonlarda yer alan COYA; Peru’nun zengin mutfak geleneklerinden ve Latin Amerika’nın canlı ruhundan ilham alan, tüm duyulara hitap eden gastronomi deneyimleriyle uluslararası bir üne sahip. Bir restorandan çok daha fazlasını sunan COYA; seçkin gastronomiyi, müziği, sanatı ve misafirperverliği kendine özgü bir yaşam stili deneyiminde buluşturuyor.

PERU KÖKLERİNE SAHİP ÇAĞDAŞ LATİN AMERİKA MUTFAĞI

COYA deneyiminin merkezinde, Peru’nun zengin mutfak mirasından ilham alan; çağdaş teknikler ve mevsimin en seçkin malzemeleriyle hazırlanan bir menü yer alıyor. İmza ceviche ve tiraditolar; kömür ateşinde hazırlanan lezzetler, canlı paylaşım tabakları ve Latin Amerika mutfağının çeşitliliğini ve enerjisini yansıtan cesur aromalarla bir araya geliyor.