Lösemi tedavisi süren Cansever'den yeni paylaşım. "İlik nakli için tarih bekliyorum"

“HER ŞEY YOLUNDA GİDİYOR”



Önceki gün kendisi için uygun donörün bulunduğunu ve nakil ameliyatını olacağını açıklayan Cansever, yeni paylaşımlarında son durumuyla ilgili açıklama yaptı.

58 yaşındaki Cansever, "Canlarım tedavim, terapim her şey yolunda gidiyor. Bir ilik nakli kaldı onu da atlatacağım dualarınızla" ifadelerini kullandı. Ardından bir paylaşım daha yapan ünlü isim, ilik nakli ameliyatı için tarih beklediğini müjdeledi.