Lösemi tedavisi süren Cansever'den yeni paylaşım. "İlik nakli için tarih bekliyorum"
06.03.2026 14:54
Bir döneme damga vuran ünlü şarkıcı Cansever, bir süredir lösemi (kan kanseriyle) mücadele ediyor.
Bir süredir lösemiyle mücadele eden Cansever, şimdilerde ilik nakli ameliyatı için gün sayıyor. Tedavisi devam eden ünlü isim, son durumuyla ilgili bilgi verdi.
1990'lı yıllara damga vuran ve "Ağla Gözbebeğim", "Sen de Gittin", "Kime Bu İnat" gibi şarkılarıyla tanınan Cansever, birkaç ay önce lösemiye (kan kanseri) yakalandığını duyurdu. Gerçek adı Dzansever Dalipova olan ünlü şarkıcının tedavisi Almanya'da devam ediyor.
Yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle sahnelerden uzak olan Cansever'in lösemi tedavisinde kritik aşamaya gelindiği ve ilik nakli ameliyatı olacağı ortaya çıktı.
Ünlü şarkıcı Cansever, uzun süredir Almanya'da yaşıyor.
“HER ŞEY YOLUNDA GİDİYOR”
Önceki gün kendisi için uygun donörün bulunduğunu ve nakil ameliyatını olacağını açıklayan Cansever, yeni paylaşımlarında son durumuyla ilgili açıklama yaptı.
58 yaşındaki Cansever, "Canlarım tedavim, terapim her şey yolunda gidiyor. Bir ilik nakli kaldı onu da atlatacağım dualarınızla" ifadelerini kullandı. Ardından bir paylaşım daha yapan ünlü isim, ilik nakli ameliyatı için tarih beklediğini müjdeledi.