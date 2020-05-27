Louis Vuitton İspanyol tasarımcı Johnny Coca'ya emanet

Louis Vuitton, Mulberry'nin eski kreatif direktörü Johnny Coca ile çalışmaya başlayacağını duyurdu.



Paris'teki uygulamalı sanatlar okulundan mezun olduktan sonra deri ürünleri tasarımcısı olarak çalıştığı Louis Vuitton'a deri ürünleri direktörü olarak geri döndüğü için oldukça mutlu olduğunu belirten İspanyol modacı Coca, "Hayal gücünün yenilik ve mükemmelliğin en yüksek standardına ulaştığı, seyahatin sembolü olan bu modaevine döndüğüm için çok gururluyum" şeklinde konuştu.



Haziranda Coca ile çalışmaya başlayacak olan kreatif direktör Nicolas Ghesquière ise Coca'nın LV yolculuğunda kendisine eşlik etmesinden çok memnun olduğunu belirtti.