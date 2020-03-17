Louis Vuitton parfüm yerine el dezenfektanı üretecek

Bünyesinde Christian Dior, Givenchy, Moet & Chandon gibi lüks markaları barındıran lüks Fransız markası Louis Vuitton, parfüm ve kozmetik üretim kapasitesini el dezenfektanı üretmek için kullanacağını açıkladı.



TALEBE KATKI YAPMAK İÇİN

LVMH holding ülkedeki dezenfektan talebinin karşılanmasına katkıda bulunmak amacıyla bu kararı aldığını duyurdu.

SAĞLIK EKİBİ İÇİN ÜCRETSİZ



Şirket bugünden itibaren mevcut üretim kapasitesini kullanarak üreteceği el dezenfektanlarını sağlık çalışanlarının kullanımı için ücretsiz olarak yetkililere teslim edecek. İhtiyaç olduğu sürece üretime devam edecek.

300 MİLYON EURO KAYNAK

Fransa’da bilinen verilere göre 5 binin üzerinde corona virüs vakası görüldü, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 127. Son olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle ülke genelinde serbest dolaşımın zorunlu haller dışında sınırlandırılacağını açıkladı. Macron, salgından ekonomik olarak olumsuz etkilenen şirketlere birçok kolaylık sağlanacağını ve mali yardımlarda bulunacaklarını, bunun için 300 milyon euro kaynak ayırdıklarını söyledi.



TEDBİRLERİN KONTROLÜ İÇİN 100 BİN POLİS VE JANDARMA



Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ülke genelinde serbest dolaşımın zorunlu haller dışında sınırlandıran uygulamanın kontrol edilmesi için 100 bin polis ve jandarmanın görevlendirildiğini bildirdi.

VİRÜS NEDENİYLE DEZENFEKTAN FİYATLARI KATLANDI