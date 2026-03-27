Lvbel C5 Rihanna'ya benzetildi, hastalığını açıkladı

"HavHavHav", "Coook Pardon", "Beni Unutma" gibi şarkılarıyla tanınan ve gerçek adı Burak Bodur olan Lvbel C5, son dönemin en popüler ünlü isimleri arasında yer alıyor.

Şarkıları, açıklamaları ve sahne performansıyla adından söz ettiren Lvbel C5, son olarak kilolarıyla gündem oldu. Ünlü ismin, sosyal medyada yayılan fotoğraftaki kilolu görüntüsü Rihanna'nın hamile haline benzetildi.

“YORUMLARI GÖRÜNCE ÇILDIRDIM”

Rihanna'ya benzetildiği yorumlara güldüğünü ve kendisiyle barışık olduğunu belirten Lvbel C5, insanların çok iyi şaka yaptığını da söyledi ve ekledi:

“Görünce çıldırdım. Rihanna ile benzerliğimiz ten rengimiz, burnumuz, göbeğimiz.”