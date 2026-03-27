Lvbel C5 Rihanna'ya benzetildi, hastalığını açıkladı
27.03.2026 11:40
Lvbel C5 aldığı kilolarla gündemde
Son dönemin popüler isimlerinden Lvbel C5, aldığı kilolarla dikkat çekti. Son hali Rihanna'ya benzetilen ünlü isim, kilo almasına sebep olan sağlık sorununu açıkladı.
"HavHavHav", "Coook Pardon", "Beni Unutma" gibi şarkılarıyla tanınan ve gerçek adı Burak Bodur olan Lvbel C5, son dönemin en popüler ünlü isimleri arasında yer alıyor.
Şarkıları, açıklamaları ve sahne performansıyla adından söz ettiren Lvbel C5, son olarak kilolarıyla gündem oldu. Ünlü ismin, sosyal medyada yayılan fotoğraftaki kilolu görüntüsü Rihanna'nın hamile haline benzetildi.
“YORUMLARI GÖRÜNCE ÇILDIRDIM”
Rihanna'ya benzetildiği yorumlara güldüğünü ve kendisiyle barışık olduğunu belirten Lvbel C5, insanların çok iyi şaka yaptığını da söyledi ve ekledi:
“Görünce çıldırdım. Rihanna ile benzerliğimiz ten rengimiz, burnumuz, göbeğimiz.”
Lvbel C5, şarkıları kadar giyim tarzıyla da dikkat çekiyor.
KİLOLARININ SEBEBİ HASTALIK
Lvbel C5, aldığı kiloların yaşam tarzı nedeniyle değil, sağlık sorunu yüzünden olduğunu belirtti. 24 yaşındaki ünlü şarkıcı, "Sağlık sorunlarımla alakalı. Böbreklerimle alakalı bir sıkıntı. Vücudum ayak bileklerime kadar ödem tuttu" ifadelerini kullandı.