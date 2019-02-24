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Asıl adı Fatih Karaca olan Mabel Matiz’in, Kıbrıs Gazisi babası Ali Karaca önceki gün Mersin-Erdemli'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.



Askeri törenle toprağa verilen Ali Karaca'nın cenazesinde Mabel Matiz ve kardeşi Selim Karaca da babalarına son görevlerini yerine getirdi.



Babasını kaybeden sanatçı Mabel Matiz, babasının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşıp bir mesaj yayınladı. Matiz mesajında, "Hep seni bekledim. Hep senin özleminle yaşadım. Hep çok sevdim seni. Çok. Şöyle ağız dolusu bi’ diyemedim ya. Aşkolsun.

Tanıdığım en çalışkan, en dürüst, en yardımsever, en ağırbaşlı, en takıntılı, en sinirli, en komik ve en orjinal adam; canım babacığım Gazi Ali Karaca’yı kaybettik. Çok zormuş. Hem de çok. Kelimeler işe yaramıyor. Hem de hiç. Nur içinde, huzurla yatsın. Dilek ve taziyeleriniz için hepinize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.