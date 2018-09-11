Mabel Matiz'e 1 dolar soruşturması (Vatandaş, FETÖ'cü diye ihbar etti)

Şarkıcı Mabel Matiz'in 'Ya Bu İşler Ne' isimli şarkısının klibinde 1 dolar kullanarak FETÖ'ye destek verdiği iddia edildi.

Bir vatandaş, Mabel Matiz'i, 'Terör örgütünün simgesi olan 1 doları kullanarak onlara destek veriyor' diye şikayet etti.

Şikayet üzerine savcılık soruşturma başlattı. Günaydın'ın haberine göre Çağlayan Adliyesi'ne giden Matiz, ifade verdi. Sanatçı, klibin yapımcısı tarafından hazırlandığını ve klibin kurgusuna dahlinin olmadığını ileri sürdü. Soruşturma devam ediyor.

'KLİP KURGUSUNU BEN YAPMADIM'

Fatih Karaca (33) şov dünyasında Mabel Matiz sahne adı ile tanınıyor. Matiz'in dava konusu olan 'Ya Bu İşler Ne' adlı klibinden bir kare

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan darbecilerin üzerlerinden ve evlerinde yapılan aramada çok sayıda 1 dolarlık banknot çıkmıştı. Örgütün simgesi olan 1 dolarlık banknotlar böylece ünlü sanatçı Matiz'in başını da ağrıtmış oldu.

Çağlayan Adliyesi'ne giden Matiz, klibin yapımcısı tarafından hazırlandığını ve kurgusunun kendisi tarafından yapılmadığını ileri sürdü. Matiz, amacının örgüte destek vermek olmadığını kaydetti.

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