Macar yönetmen Bela Tarr hayatını kaybetti
06.01.2026 15:03
NTV - Haber Merkezi
Siyah beyaz filmleriyle tanınan Macar asıllı usta yönetmen Bela Tarr, 70 yaşında hayatını kaybetti.
“Karhozat”, “Torino Atı”, “Londra'daki Adam”, “Karanlık Armoniler” ve "Şeytanın Tangosu" gibi filmleriyle tanınan Macar asıllı yönetmen Bela Tarr, 70 yaşında hayatını kaybetti.
Gençlik yıllarında filozof olmak isteyen ve akademik başarıyı yakalayamayınca yönetmen olmaya karar veren Bela Tarr, siyah beyaz temalı ve uzun çekimlere sahip filmlerinde toplumsal meselelere değinmiştir.
Filmlerinde varoluşsal sorgulamayı temeline alan Tarr, “Tüm yaşantım boyunca aynı filmi yaptım” demişti.
“TORİNO ATI” SONRASI FİLM YAPIMCILIĞINI BIRAKTI
Özgün sinema tarzıyla tanınan Bela Tarr, kendisine Berlinale'de ödül kazandıran 438 dakikalık filmi "Şeytanın Tangosu" ile uluslararası alanda tanındı. 2000 yapımı filmi “Karanlık Armoniler” Cannes'da Yönetmenlerin On Beş Günü'nde gösterilirken, 2011 yapımı "Torino Atı" ise Berlinale'de Gümüş Ayı Jüri Büyük Ödülü ve FIPRESCI Ödülü'nü kazandı. Bela Tarr, aynı sene 30'uncu İstanbul Film Festivali'nin Sinema Onur Ödülü'ne layık görüldü.
"Torino Atı" filmi ardından uzun metrajlı film yapımcılığından emekli olduğunu açıklayan Tarr, yeni nesil sinemacıları eğitmeye odaklandı. Saraybosna'da 2012 yılında film.factory okulunu kurdu ve dünya çapında atölye çalışmaları yürüttü.
Öte yandan Bela Tarr, 2022 yılında Kahire Film Festivali'nde Yaşam Boyu Başarı Ödülü, 2023'te de Avrupa Film Ödülleri'nde Akademi Başkanı ve Yönetim Kurulu Onur Ödülü'ne layık görüldü. Usta yönetmen, 37'nci Tokyo Uluslararası Film Festivali'nde de Yaşam Boyu Başarı Ödülü aldı.