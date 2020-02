Macaulay Culkin’den Once Upon a Time in Hollywood filmi seçmeleri itirafı

Evde Tek Başına serisinin yıldızı Macaulay Culkin, Quentin Tarantino’nun Once Upon a Time in Hollywood filmi seçmelerine gittiğini ancak filme kabul edilmediğini açıkladı.



Culkin, Brad Pitt’e En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscarı’nı kazandıran ve 2019’un en popüler yapımları arasında yer alan filmde, hangi rol için seçmelere katıldığını söylemedi.

Once Upon a Time in Hollywood filmi, Brad Pitt'e ilk oyunculuk Oscar'ını kazandırdı.

"SEÇMELER FELAKETTİ"

39 yaşındaki ABD’li oyuncu, Esquire dergisine verdiği röportajda, seçmelerle ilgili, “Tam bir felaketti. Ben de kendimi seçmezdim” diye konuştu.

Culkin, “Ben zaten seçmeler konusunda kötüyümdür. Bu da sekiz yıl sonra katıldığım ilk seçmeydi” dedi.

Evde Tek Başına serisinin ilki 1990 yılında seyirci karşısına çıktı.

"MICHAEL JACKSON BANA KÖTÜ BİR ŞEY YAPMADI"

2009 yılında hayatını kaybeden ve hayattayken çocuk istismarıyla suçlanan ünlü yıldız Michael Jackson hakkında da konuşan Culkin, çocukken Jackson ile çok zaman geçirdiğini söyleyerek, “Bana asla kötü bir şey yapmadı. Onu kesinlikle bir şey yaparken görmedim” ifadesini kullandı.