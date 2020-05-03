Madonna’nın testi pozitif çıktı

Yaptığı açıklamayla corona virüsü antikor testinin pozitif çıktığını duyuran Madonna, İngiliz The Mirror gazetesinin haberine göre, 61 yaşındaki şarkıcı, virüsü kendiliğinden atlattı.



Karantina sürecinin başından beri, sosyal medya hesabı üzerinden hayranlarıyla buluşan Madonna, “Geçen gün bir test yaptım ve antikora sahip olduğumu öğrendim” dedi.



Ünlü şarkıcı Madonna, hayranlarıyla “Yarın arabayla uzun bir yolculuk yapacağım… Corona virüslü havada nefes alacağım. Umarım güneş parlıyordur” ifadelerini kullandı.

