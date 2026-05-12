Mahallenin Muhtarları'yla tanınmıştı. Alp Balkan hayatını kaybetti
12.05.2026 16:22
Son Güncelleme: 12.05.2026 16:40
Bir döneme damga vuran "Mahallenin Muhtarları" dizisiyle hafızalara kazınan Alp Balkan 56 yaşında hayatını kaybetti.
Erkan Can'ın başrolde olduğu, 1992-2002 yılları arasında yayınlanan “Mahallenin Muhtarları” adlı diziyle tanınan oyuncu Alp Balkan hayatını kaybetti. Dizide “Eczacı Bahadır” karakterine hayat veren Balkan'dan gelen acı haberi Film-San Vakfı duyurdu.
Film-San Vakfı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Film-San Vakfı tiyatro jüri üyesi, oyuncu ve müzisyen Alp Balkan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadeleri yer aldı.
Dün 56'ncı yaşını kutlayan Alp Balkan'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. Ünlü ismin cenaze töreniyle ilgili detaylar henüz belli olmadı.
Alp Balkan, 1970 yılında dünyaya geldi.
“DÜNYA BAŞIMA YIKILDI”
Oyuncu Çiğdem Tunç, meslektaşına "Alp Balkan'ı, kıymetlimizi, rol arkadaşımızı, yol arkadaşımızı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Çok üzgünüm, dünya başıma yıkıldı. Rabbim merhametiyle kucaklasın inşallah" sözleriyle veda etti.
Tuna Arman ise üzüntüsünü "Dün doğum günün için konuşmadık mı? Bu nasıl gidiş dünyanın en iyi insanı..." diye ifade etti.
Alp Balkan'ın yakın arkadaşı Açelya Akkoyun ise paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Seninle çocukluktan beri birlikte olmak… O temiz kalbinle insanlığa öğrettiklerine tanıklık etmek ve bu duyguyla birlikte yol alabilmek… Seni her gördüğümde ilk günkü gibi sarılabilmek, aynı heyecanla 'Daha neler yapabiliriz?' diye konuşabilmek benim için bu hayattaki en kıymetli şeylerden biriydi canımın içi Alpciğim. Varlığınla Alya’ya, bana, hayata ve çevrendeki herkese kattığın her şey için sana sonsuz teşekkür ediyorum. Sen bu dünyadan sadece geçmedin, insanlığın kalbine çok güzel bir iz bıraktın. Seni çok seviyorum. Allah rahmet eylesin, mekanın cennet olsun. Nurun, bizde kalanlarla yaşamaya devam etsin. Bu dünyayı yine aydınlatsın. Canım arkadaşım benim… Allah bütün sevenlerine sabır versin. Mahallenin Muhtarları ekibi ve bütün seyircilerlerimizin başı sağ olsun.”