"Kuruluş Osman" dizisinin devamı olan "Kuruluş Orhan" dizisi ekran macerasına başladı. Bu karakterlerden biri de Nilüfer Hatun'u canlandıran Mahassine Merabet oldu.

Nilüfer Hatun, Yarhisar Tekfuru’nun kızı ve Osmanlı Devleti’nin ikinci padişahı Orhan Gazi’nin eşidir. Aynı zamanda Rumeli Fatihi Süleyman Paşa ile Osmanlı’nın üçüncü padişahı I. Murad’ın annesi olarak da bilinir. Tarihte önemli bir yere sahip olan Nilüfer Hatun, özellikle Bursa ve İznik’te bıraktığı eserlerle anılmaktadır. Bursa’nın Nilüfer ilçesi ve Nilüfer Çayı, adını ondan almıştır.