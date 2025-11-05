Mahassine Merabet "Nilüfer Hatun" karakteriyle gündemde
05.11.2025 16:53
Son Güncelleme: 05.11.2025 16:59
Fuat İğci
Mert Yazıcıoğlu, Barış Falay ve Bennu Yıldırımlar gibi başarılı isimlerin yer aldığı Kuruluş Orhan dizisi, 29 Ekim Çarşamba akşamı yayınlanan ilk bölümüyle izleyiciyle buluştu. Dizide dikkatleri üzerine çeken isimlerden biri ise Nilüfer Hatun karakterine hayat veren Mahassine Merabet oldu.
"Kuruluş Osman" dizisinin devamı olan "Kuruluş Orhan" dizisi ekran macerasına başladı. Bu karakterlerden biri de Nilüfer Hatun'u canlandıran Mahassine Merabet oldu.
Nilüfer Hatun, Yarhisar Tekfuru’nun kızı ve Osmanlı Devleti’nin ikinci padişahı Orhan Gazi’nin eşidir. Aynı zamanda Rumeli Fatihi Süleyman Paşa ile Osmanlı’nın üçüncü padişahı I. Murad’ın annesi olarak da bilinir. Tarihte önemli bir yere sahip olan Nilüfer Hatun, özellikle Bursa ve İznik’te bıraktığı eserlerle anılmaktadır. Bursa’nın Nilüfer ilçesi ve Nilüfer Çayı, adını ondan almıştır.
MAHASSİNE MERABET KİMDİR?
24 Ocak 1999 tarihinde Fas’ta dünyaya gelen Mahassine Merabet, çocukluk ve gençlik yıllarını doğup büyüdüğü ülkesinde geçirdi. Eğitim hayatına da burada başlayan Merabet, ilkokul, ortaokul ve lise öğreniminin ardından Muhammed V Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü’nden mezun oldu. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye’ye yerleşen oyuncu, İstanbul’da özel bir üniversitede Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans eğitimi aldı.
Oyunculuk kariyerine 2022 yılında Kanal 7’de yayınlanan Esaret dizisinde hayat verdiği Hira karakteriyle başlayan Merabet, performansıyla kısa sürede adını duyurdu. Fas kökenli oyuncu, Arapça, Türkçe ve Fransızca dillerine ileri düzeyde hakimdir.