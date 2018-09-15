Oyuncu çift Tuba Büyüküstün ile Onur Saylak, Duymayan Kalmasın isimli programda boşanacakları ve gizli aşk yaşadıkları yönünde asılsız haberler yapıldığı iddiasıyla Star TV ve Joker Yapım şirketine dava açtı.



Dava dilekçesinde Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak hakkında çıkan haberlerin yalan, iftira ve saldırı niteliğinde olduğu belirtilerek, “Müvekkil Tuba Büyüküstün, eşi Onur Saylak’a asla ve kat’a ihanet etmemiştir. Mal paylaşımında bulunmamışlardır.

Tuba Büyüküstün’ün evlilik birliği içerisinde yasak aşk yaşadığı ve eşi Onur Saylak’ı aldattığı iddiaları ve evliliklerinin bittiği, boşanacaklarına yönelik iftiralar saygınlıklarına zarar vermiştir.

Müvekkillerin kişilik, aile ve iş hayatlarına yönelik çok ağır itham ve iftiralar manevi tazminat gerektirmektedir. Davaya konu programda müvekkillere yönelik yer alan haberler tamamen asılsız ve haksızdır. Müvekkillerin aile birliklerinin huzuruna yönelik olarak yapılmış çok ağır bir iftiradır. Ayrıca müvekkil Tuba Büyüküstün’ü yuva yıkan ve evlilik birliği içerisinde eşini aldatan biri olarak göstermeleri nedeniyle toplum önünde küçük düşürmüşlerdir. Tüm bu nedenlerle 50 bin liralık manevi tazminatın davalılardan tahsilini istiyoruz” denildi.



"HABERLERLERDEN KISA SÜRE SONRA BOŞANDILAR"



Davaya avukatları aracılığıyla cevap veren Joker Yapım ise, yayınlanan programların herhangi bir hukuka aykırılık unsuru içermediğini belirterek davanın reddini istedi. Davacıların boşanacaklarına dair haberin birçok yayın kuruluşunda haber olduğu kaydedilen cevap dilekçesinde, “Programdaki sunucular kişilerin özel hayatlarına yönelik azami hassasiyeti göstermişlerdir. Bunu sıklıkla dile getirmişlerdir. Davacılar evlilik birliklerine vurgu yaparak manevi tazminat talebinde bulunmuşlarsa da bu haberlerin gündeme gelmesinden kısa bir süre sonra evlilik birlikteliklerini noktalamışlardır. Yeni ilişkileri ile basında yer almışlardır. Tüm bu nedenlerle tarafların kişilik haklarına, iş ve aile hayatlarına yönelik herhangi bir saldırıda bulunulmamıştır” denildi.

DAVA REDDEDİLDİ

Tuba Büyüküstün ile eski Onur Saylak katılmadığı davanın karar duruşmasında mahkeme davanın reddine karar verdi.