Mahkemeden Tatlıtuğ çiftinin uzaklaştırma talebine ret

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Tatlıtuğ'un kendilerini 2 yıldır tehdit eden Sinan A. hakkında bir kez daha uzaklaştırma kararı isteği reddedildi.

31.03.2021 - 10:34

Mahkemeden Tatlıtuğ çiftinin uzaklaştırma talebine ret

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Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, kendilerini ölümle tehdit ettiği iddiasıyla şikâyetçi oldukları Sinan A. hakkında bir kez daha tedbir kararı aldırmak için mahkemeye başvurdu.

BİR AY UZAKLAŞTIRMA

İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan dilekçede, Sinan A'nın 2 yıldır düzenli şekilde çeşitli sosyal medya hesaplarından Tatlıtuğ çiftini tehdit ve hakaret ettiği belirtildi. Dilekçede, “Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, Sinan A. tarafından onur ve şereflerini zedeleyecek hakaretlere ve ölüm tehditlerine maruz kalmıştır. Bu nedenle Tatlıtuğ çiftinin korunması gerekmektedir” ifadeleri dikkat çekti. Mahkeme, Sinan Altıntaş’ın 1 ay süreyle Tatlıtuğ çiftine yaklaşmama kararını onayladı.

GEREKÇE: YENİ BİR VAKA YOK

Tedbir süresinin sona ermesinin hemen ardından Tatlıtuğ çifti, Sinan Altıntaş için yeniden mahkemeye başvurdu. Mahkeme tedbir süresinin uzatılmasını gerektirecek yeni bir vaka olmadığı gerekçesiyle talebi reddetti.

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