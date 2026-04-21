Maje x DD Scoop’tan şehrin kalbinde moda ve lezzetin rafine buluşması

En kaliteli malzemelerle hazırlanan ev yapımı dondurmalarıyla öne çıkan DD Scoop, tüm lokasyonlarında dondurma severlerin kalbini kazanıyor. Taze meyvelerle hazırlanan ferahlatıcı sorbeleri, özgün aromaları ve ev yapımı nefis pastane seçkisiyle misafirlerine yalnızca bir tatlı değil, keyifli buluşmaların ve unutulmaz anların eşlikçisi olan bütünsel bir deneyim sunuyor. Tam da bu yaklaşım, Maje’nin estetik kodlarıyla kusursuz bir uyum yakalayarak iş birliğinin temelini oluşturuyor. DD Scoop’un zanaatkâr lezzet anlayışı, Maje’nin zarif ve modern tasarım diliyle birleşerek çağdaş bir yaşam stilini yeniden yorumluyor.

Moda ve gastronominin en rafine halini bir araya getiren Maje x DD Scoop iş birliği, şehrin ritmine estetik bir dokunuş katıyor. Deneyimin her noktasında hissedilen yaratıcı yaklaşım; dondurma kaplarından külah kılıflarına, kahve bardaklarından servis detaylarına kadar uzanarak iki markanın dünyasını bütüncül bir hikâyeye dönüştürüyor.

Maje, Galataport ve İstinyePark mağazalarında gerçekleşecek dondurma ikramıyla bu seçkiyi misafirleriyle buluşturacak. 22 Nisan - 28 Nisan tarihlerinde Galataport’ta, 30 Nisan - 6 Mayıs tarihlerinde ise İstinyePark’ta gerçekleşecek bu buluşmalar, baharın enerjisini stil ve lezzetle kutlamaya davet ediyor.