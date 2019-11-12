Makyözü Margot Robbie'nin makyaj sırlarını açıkladı

Avusturyalı oyuncu Margot Robbie (29) yer aldığı prestijli yapımlarla son yıllarda görkemli kırmızı halı törenlerinin yıldızı oldu. Doğal güzelliğiyle dikkat çeken Robbie'nin makyaj sırlarını makyözü Pati Dubroff açıkladı.
- Temiz cildi nemlendirin. Fondötenden sonra hafif pembe ve kremsi yapıdaki allığı parmak uçlarınızla yanaklarınıza uygulayın. Sonra toz allıkla sabitleyin.
-Göz altlarınıza beyaz kalem sürerek belirginleştirin.
- Göz kapaklarında gözün burna yakın kenarına pembe farla gölge yapın. Bu hem gözleri daha iri gösterir hem de belirginleştirir.
-Doğallığı ve ışıltıyı korumak için çok az rimel uygulayın
-Dudaklarını pembenin yumuşak bir tonundaki kalemle çerçeveleyin ve kalemin bir açık tonunda ruj sürün.
Robbie'nin son filmi Once Upon a Time in Hollywood'un fragmanı