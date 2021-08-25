Malatya İçli Köfte Yemeği ile Banazı Karası Üzümü'ne coğrafi işaret tescil belgesi

Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvurunun kabul edilmesinden sonra Ankara’ya giden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan’ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, Malatya İçli Köfte Yemeği ile Banazı Karası Üzümünün Tescil Belgesini Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a takdim etti.

Malatya ve Yeşilyurt’un tarihsel zenginlikleri, yemekleri, tarımsal ürünleri ve medeniyetini ön plana çıkartmaya yönelik önemli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Çınar, Malatya’nın geleneksel sofra kültüründe özel bir konumda olan içli köfte ile tadı ve aromasıyla farklı bir lezzet olan Banazı karası üzümünün Coğrafi İşaret Tescil Belgesi almasından büyük bir memnuniyet duyduklarını söyledi.

"BAŞVURU YAPTIĞIMIZ BAŞKA ÜRÜNLER DE VAR"

Malatya’nın gastronomi ve kültür kenti olduğunu hatırlatan Çınar, "Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alması için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurusu yaptığımız birçok ürünümüz daha bulunmaktadır, inşallah onlarında bu belgeyi almasıyla birlikte yöresel ürünlerimizi markalaştırıp, dünyanın dört bir tarafına Malatya ve Yeşilyurt adı altında eşsiz lezzetlerimizi ulaştıracağız” diye konuştu.