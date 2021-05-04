Malatya mutfağı UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na katılmaya hazırlanıyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağı / Gastronomi Alanına başvuru yapılması ile ilgili online istişare toplantısı düzenlendi.



UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Öcal Oğuz direktörlüğünde online düzenlenen toplantıya, AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Valisi Aydın Baruş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın yanı sıra kentteki tüm paydaşlar da katıldı.



UNESCO Sektör Uzmanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Vekili İhsan Tolga Korucu tarafından yapılan tanıtım sunumunun ardından istişare toplantısına geçildi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, başvuru sürecini birlikte değerlendirmek amacıyla istişare toplantısı düzenlediklerini belirterek, "Malatya'nın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı / Gastronomi Alanında yer almasını sağlamak amacıyla gönüllü olarak bu işe talip olduk ve resmi müracaatımızı da gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.



"MALATYA HER KONUDA VERİMLİ BİR ŞEHİR"

Süreci başlatmadan önce Büyükşehir olarak bütün ilçelerin kooperatiflerinin oluşturulması, doğal ürünlerin yetiştirilmesi sürecini tamamladıklarını aktaran Gürkan, şöyle devam etti:



"Diğer taraftan bütün bunların ana çatısı olması noktasında Fırat Kalkınma Ajansı ile yapmış olduğumuz çalışma neticesinde projemizi de yaptıktan sonra yaptığımız protokol üzerine şu anda Malatya'nın mutfağının çeşitlendirilmesi ve gastronomi şehri olması noktasında fiziki çalışmalarını ve ihale sürecini gerçekleştirdik. Şehirleri değerlendirirken veya medeniyetlerini, kültürlerini, sosyal yapılarını ve yemeklerini ya da belirlenen diğer kriterleri değerlendirirken Malatya her konuda verimli olan bir şehirdir. Malatya'yı insanlık tarihinin başladığı destan şehri olarak tarif ediyoruz. Kültür ve medeniyetin yanı sıra gastronomi olarak da çok geniş ve mutfak ölçümüz vardır. Başka şehirler ürün tescili yapmış olabilir ancak işin kaynağının Malatya olduğunu ifade etmek istiyorum. Çünkü tarihi süreç onu öyle gerektiriyor."



İstişare toplantısına katılan tüm paydaşlar, sürece katılma ve devam ettirme noktasında kendileri ile ilgili önerilerini dile getirdi.