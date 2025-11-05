Malatya'nın gizli cenneti: Tohma Kanyonu'nda sonbaharda yoğun ilgi

“BOZKIRIN ORTASINDA BİR CENNET”

Turizm rehberi Taha Eymen Dalyan, ilçenin doğa ile iç içe olduğunu ifade ederek "Darende, doğa ve inanç turizmi açısından büyük bir potansiyele sahip. Tohma Kanyonu, bozkırın ortasında bir cennet" dedi.

Kahramanmaraş'tan gelen Gazi Akseki ise, bölgeyi çok beğendiğini ifade ederek, "Suyun sesi ve doğanın renkleri insana huzur veriyor. Görülmesi gereken bir yer" diye konuştu.