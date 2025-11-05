Malatya'nın gizli cenneti: Tohma Kanyonu'nda sonbaharda yoğun ilgi
05.11.2025 16:48
Anadolu Ajansı
Doğal güzellikleriyle saklı bir cenneti andıran Tohma Kanyonu, sonbaharda ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunuyor.
Tarihi ve doğal güzellikleri ile yılın dört mevsimi saklı bir cenneti andıran Malatya'nın Darende ilçesindeki Tohma Kanyonu; sarp kayalıkları, Tohma Çayı ve rengarenk ağaçlarıyla dikkati çekiyor. Kanyon, sonbahar aylarında oluşturduğu renk cümbüşüyle doğa tutkunlarının uğrak noktası haline geldi.
Somuncu Baba Külliyesi'ne yakın konumunda bulunan bölge, yürüyüş yolları, ahşap köprüleri ve doğal şelaleleriyle yıl boyunca ziyaretçi çekiyor.
Tohma Kanyonu, kent yaşamının stresinden uzaklaşmak isteyenlerin ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktaları arasında yer alıyor.
“BOZKIRIN ORTASINDA BİR CENNET”
Turizm rehberi Taha Eymen Dalyan, ilçenin doğa ile iç içe olduğunu ifade ederek "Darende, doğa ve inanç turizmi açısından büyük bir potansiyele sahip. Tohma Kanyonu, bozkırın ortasında bir cennet" dedi.
Kahramanmaraş'tan gelen Gazi Akseki ise, bölgeyi çok beğendiğini ifade ederek, "Suyun sesi ve doğanın renkleri insana huzur veriyor. Görülmesi gereken bir yer" diye konuştu.