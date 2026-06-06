Manisa Akhisar'daki Musalar ve Gaziantep'teki Erikçe tabiat parkı ilan edildi
06.06.2026 12:09
Türkiye genelinde koruma statüsündeki alan sayısı 695'e yükseldi.
Manisa'nın Akhisar ilçesindeki Musalar ve Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki Erikçe tabiat parkı ilan edildi.
Türkiye'nin doğal zenginliklerinin korunmasına yönelik çalışmalar kararlılıkla sürdürülüyor. Çalışmalar kapsamında Türkiye'nin farklı bölgelerindeki yerler koruma altına alınıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar, bu kapsamda Manisa ve Gaziantep'teki iki alanı "tabiat parkı" ilan ederek koruma altına aldı.
Böylece, Türkiye genelindeki tabiat parkı sayısı 275'ten 277'ye, koruma statüsündeki alan sayısı da 693'ten 695'e yükseldi.
PERİBACALARINA BENZER ÖZELLİKLER GÖSTERİYOR
Manisa'nın Akhisar ilçesinde bulunan 13,11 hektarlık alan, rekreasyonel potansiyeli ve biyolojik çeşitliliği bakımından "tabiat parkı" statüsüne uygun bulundu. Söz konusu alan, "Akhisar Musalar Tabiat Parkı" adıyla koruma statüsü kazandı.
Alanda, Gediz Graben Sistemi (çöküntü alanları) ve tektonik hareketlerin etkisiyle şekillenen, yağmur, rüzgar ve sıcaklık farklarının yumuşak tüf tabakasını aşındırması sonucu meydana gelen yapılar bulunuyor. Bu oluşumlar, henüz peribacası formunu tamamlamamış olsa da morfolojik açıdan peribacalarına benzer özellikler gösteriyor.
Tabiat parkı ilan edilen alanla, bölgenin sahip olduğu doğa turizmi potansiyelinin değerlendirilmesi hedefleniyor.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde tescil edilen diğer alan da 80,02 hektarlık büyüklüğe sahip "Erikçe Tabiat Parkı" oldu. Doğal rekreasyon potansiyeline sahip olması sebebiyle tabiat parkı statüsüyle koruma altına alınan alan sayesinde vatandaşların doğayla buluşması amaçlanıyor.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, bir yandan mevcut doğal güzellikleri sahip oldukları değerlerle birlikte koruduklarını, diğer yandan da yeni alanları koruma statüsüne kavuşturduklarını söyledi.
Ülke genelinde birçok doğal alanda teknik inceleme ve değerlendirme çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirten Çokçetin, şöyle devam etti:
“Gerekli şartları taşıyan alanları koruma statüsüyle tescil ediyoruz. Uzun süren çalışmalar sonucunda Manisa ve Gaziantep'teki iki alanı tabiat parkı olarak tescil ettik. Bu alanlar, ülkemize ve bulundukları şehirlere hayırlı olsun…”