Manisa Akhisar'daki Musalar ve Gaziantep'teki Erikçe tabiat parkı ilan edildi

Gaziantep 'in Şehitkamil ilçesinde tescil edilen diğer alan da 80,02 hektarlık büyüklüğe sahip "Erikçe Tabiat Parkı" oldu. Doğal rekreasyon potansiyeline sahip olması sebebiyle tabiat parkı statüsüyle koruma altına alınan alan sayesinde vatandaşların doğayla buluşması amaçlanıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, bir yandan mevcut doğal güzellikleri sahip oldukları değerlerle birlikte koruduklarını, diğer yandan da yeni alanları koruma statüsüne kavuşturduklarını söyledi.

Ülke genelinde birçok doğal alanda teknik inceleme ve değerlendirme çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirten Çokçetin, şöyle devam etti:

“Gerekli şartları taşıyan alanları koruma statüsüyle tescil ediyoruz. Uzun süren çalışmalar sonucunda Manisa ve Gaziantep'teki iki alanı tabiat parkı olarak tescil ettik. Bu alanlar, ülkemize ve bulundukları şehirlere hayırlı olsun…”