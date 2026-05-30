Manisa'da Kültür Yolu heyecanı. Şehzadeler şehrinde yüzlerce etkinlik gerçekleşecek

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Manisa 'da ikinci kez düzenlenen, Türkiye Kültür Yolu Festivali konser, sergi, söyleşi, çocuk etkinlikleri, sanat ve gastronomi programlarından oluşan içeriğiyle kapılarını ziyaretçilere açtı.

Manisa Müzesi'nde düzenlenen açılış töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, festivalin bu yıl 26 ilde gerçekleştirildiğini, Manisa'nın da ikinci kez bu organizasyona ev sahipliği yaptığını söyledi.

Festivalin Türkiye'nin kültürel zenginliğini, mirasını ve tarihi birikimini yansıtan önemli faaliyetlerden biri olduğunu belirten Çam, "Her ne kadar kültür, sanat faaliyeti olsa da aynı zamanda gençliğimizin bilinçlenmesi, geçmişinden gelen mirasına sahip çıkması, geleceğe aktarılması konusundaki bir çabanın da yansıması olarak görülmesi lazım" dedi.

Festivallerin düşünmeyi, araştırmayı ve üretmeyi teşvik ettiğini dile getiren Çam, kültür, şehir ekonomisi, gastronomi, müzeler ve tarihi değerler açısından da önemli işlevler üstlendiğini kaydetti.

Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada barış ve huzurun korunması için önemli çabalar gösterildiğini belirten Çam, festivaller aracılığıyla uluslararası etkileşimin ve kültürel açılımların artarak devam edeceğini söyledi.