Maradona'nın ölümüyle ilgili 7 kişi hakim karşısında

Arjantinli efsanevi futbolcu Diego Armando Maradona'nın ölümünden sorumlu tutulan 7 sanığın yargılanmasına başlandı.



Davada Beyin Cerrahı Leopoldo Luque, Psikiyatrist Agustina Cosachov, Psikolog Carlos Diaz, Evde Bakım Koordinatörü Doktor Nancy Forlini ve hemşireler Dahiana Gisella Madrid, Ricardo Almiron ve Mariano Perroni yargılanıyor.



Duruşmada, olaya karışanların parmak izlerinin alınmasının yanı sıra olası bir sabıka kayıtlarının olup olmadığı tespit edildi.



Duruşmanın ardından Beyin Cerrahı Luque, bir gazetecinin kendisine avukatının yerel bir televizyon kameramanına saldırdığı iddialarını sorması üzerine, “Avukat olan ben değilim, olsaydım onu savunurdum. Beni zorluyorsunuz” diye cevap verdi.

