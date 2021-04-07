Mardin'in 5 yiyeceği coğrafi işaret aldı

Turizm şehri Mardin'de 5 yöresel yemeği olan kaburga dolması, haşlanmış içli köfte olan ikbebet, kibe, ve sembusek olarak bilinen kapalı lahmacun ile badem şekeri coğrafi işaret alarak tescillendi. Şu anda 5 yemeğin tescillendiğini belirten Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Gürgör, yemeklerin yüzyıllardır ninelerinin yaptığı yemekler olduğunu söyledi.



"TESCİLLENECEK BİR SÜRÜ YEMEĞİMİZ VAR"

Bu coğrafi işaretlerin Mardin’e de büyük bir katkısının olacağını belirten Gürgör, "Mardin'in hem kültür şehri olarak anılması hem de gastronomiyle anılması bizler içinde gurur verici. Buraya gelen misafirlerimize hem buradaki yapılarımızı, kiliselerimizi ve camilerimizi gösterdikten sonra bu güzel restoranlarda Mardin’in yöresel yemeklerini de sunmanın vermiş olduğu bir mutluluktur. Bu yüzden biz mutluyuz inşallah 5 değil de bir sürü yöresel yemeklerimiz var. 10-15’e kadar çıkabilme ihtimali yüksek" dedi.

