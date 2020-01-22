Margot Robbie'den cinsiyet ayrımcılığı açıklaması

Son olarak Skandal (Bombshell) filmiyle seyirci karşısına çıkan Margot Robbie, Glamour dergisinin şubat dijital sayısına konuk oldu.



Kimlik hırsızlığı sendromunu çok zor atlattığını belirten ünlü oyuncu, Hollywood’da devam eden cinsiyet ayrımcılığıyla ilgili, “Bu artık bilinçaltına yerleşmiş bir durum. Ben de çoğu zaman kendimi eksik buluyorum” dedi.



Bir çeşit öz güven eksikliğinden meydana gelen kimlik hırsızlığı sendromunda, kişi yetersiz hissediyor ve bunun aksini gösteren bir şeyle karşılaştığında kendinden şüphe duyuyor.



Robbie, Skandal (Bombshell) filminde haber sunucusu rolüne sahte bir sosyal medya hesabı açarak karakteri Kayla'yı ve görüşlerini daha iyi anlamak için bulabildiği kadar genç, sağcı, Amerikalı kadını takibe aldığını itiraf etmişti.