Margot Robbie'den karantinada terapi

Margot Robbie karantina günlerinde mental sağlığını nasıl koruduğunu paylaştı. Son olarak Birds of Prey filminde izlediğimiz 29 yaşındaki yıldız, özellikle listeler yapmayı terapi gibi gördüğünü söyledi.



Robbie , “Bir şeyi aklımdan alıp listeye ekliyorum ve eğer o gün o işi halledemezsem stres yapmıyorum; ertesi gün bıraktığım yerden devam ediyorum” dedi.



Zihninizi ne rahatlatıyorsa bunu her gün düşünmenizi öneren ünlü yıldız, “Bence zihninizi rahatlatan şeyleri düşünmek ve bunu gününüze uygulamak için kendinize zaman ayırmak çok önemli” ifadelerini kullandı.