Mariah Carey 50'nci yaşını kutladı

Ünlü şarkıcı Mariah Carey, 50’nci doğum gününü çocuklarıyla birlikte kutladı.



Amerikalı şarkıcı, doğum günü kutlama fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.



8 yaşındaki ikizleri Moroccan ve Monroe ile birlikte pasta kesen ünlü şarkıcı, “Evde ailemle, sanal olarak tüm dünyadan hayranlarımla ve arkadaşlarımla birlikteyim. Sevginiz için teşekkürler” notunu yazdı.

12 mumlu pasta üfleyen Carey, üzerinde “Mutlu yıldönümleri Mariah” yazan ikinci bir pastayı daha kesti.

"YILLARI SAYMIYORUM"

Ünlü şarkıcı, daha önce Observer’a verdiği bir röportajda, “Yılları saymıyorum ve kesinlikle onları reddediyorum. Yıldönümlerim var, doğum günlerim değil, çünkü hayatı kutluyorum canım” demişti.