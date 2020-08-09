Mariah Carey'nin kız kardeşi, annesini dava etti: Beni satanist ayinlere dahil etti

2016'da fuhuş iddiasıyla gözaltına alınan ve davada kendi savunmasını üstlenen Alison Carey, 83 yaşındaki annesi Patricia Carey'e yönelik suçlamaları şubat ayında New York Yüksek Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmada ortaya attı. Mahkeme belgelerinde 57 yaşındaki Carey, 10 yaşındayken annesi yüzünden istismara uğradığını iddia etti.

"SADECE BELİRLİ TARİHLERDEYDİ"



Carey, annesinin kendisini gece yarısı yapılan ve kurban ritüellerini de içeren satanist ayin buluşmalarına katılmaya zorladığını iddia etti. Alison, o dönemde, "Törenler veya ritüeller her zaman sabah 02.00 ve 04.00 arasında yapılırdı ve hatırlayabildiğim kadarıyla her hafta değildi, sadece belirli tarihlerdeydi" dedi.

"TAZMİNAT TALEH ETTİ"



Fox News'in haberine göre dava dosyasında; yaşananlar sonrası Alison Carey'de travma sonrası stres bozukluğu, anksiyete ve major depresyon teşhis edildiği belirtildi. Carey, kasten maruz bırakıldığı duygusal hasar için tazminat talep etti. İfade vermesi için mahkemenin davatine cevap vermeyen eski opera şarkıcısı Patricia Carey ise iddialar karşısında sessiliğini koruyor.



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