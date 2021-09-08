Marie Antoinette’in elmasları Cenevre’de açık arttırmaya çıkarılacak

‘’Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler’’ sözüyle hatırlanan, Fransa’nın devrimden önceki son kraliçesi Marie Antoinette’in elmas bilekliklerinin 9 Kasım’da açık arttırmada satışa sunulacağı açıklandı.

Yaklaşık değerinin 4 milyon dolar (yaklaşık 34 milyon Türk Lirası) olduğu tahmin edilen bilekliklerin satışına İngiliz müzayede evi Christie’s ev sahipliği yapacağı belirtildi.

ELMASLAR PARLAKLIĞIYLA GÖZ KAMAŞTIRIYOR



Christie’s Müzayede Evi’nde mücevher uzmanı olan Marie-Cecile Cisamolo, hem bilekliklerin sahibinin hem de elmasların büyüklüklerinin dikkat çekici olduğunu söyledi. Cisamolo, parlaklıkları ve kumaş gibi bir dokuya sahip olmalarıyla göz kamaştıran bilekliklerin, yaklaşık 150 karat olduğunu anlattı. İki bilekliğin istenirse birbirine eklenerek kolye olarak da kullanılma özelliğine sahip olduğu görüldü.

KIZI SAYESİNDE GÜNÜMÜZE KADAR ULAŞTI



Fransız Devrimi’nden önceki son kraliçe Marie Antoinette’in, tahta çıktıktan iki yıl sonra Parisli bir mücevherci olan Charles August Boehmer’den bu iki bilekliği aldığı öğrenildi. Kraliçe, devrim başladığında Kral 16. Louis ve çocuklarıyla ülkeyi terk etmeden önce mücevherlerinin sağlam bir şekilde başka bir yere taşındığından emin olmak istedi.



1792’de kraliyet ailesi hapsedilip bir yıl sonra da Paris’te idam edilirken, o yıl 10 yaşındaki oğulları 17. Louis de hapishanede hayatını kaybetti. 1795’te kızları Marie Therese serbest bırakıldıktan sonra Avusturya’ya gidip annesinin orada saklanan mücevherlerini aldı. Böylece günümüze kadar Marie Anotinette’in bu bileklikleri de ulaşmış oldu.