Maroon 5'ın bas gitaristi Mickey Madden'a aile içi şiddet gözaltısı

Amerikalı rock grubu Maroon 5'ın bas gitaristi Mickey Madden, aile içi şiddet suçlamasıyla gözaltına alındı.



Los Angeles Emniyet Müdürlüğü, Madden'in 50 bin dolarlık kefalet bedelini ödediğini ve suçlamada bulunan kişinin isminin gizli tutulacağını açıkladı.

Maroon 5 grubunun sözcüsü, "Bu hayal kırıklığı yaratan haberler bizi derinden üzdü. Bu duruma çok ciddi yaklaşıyoruz" dedi.



41 yaşındaki Madden daha önce de New York'taki bir bara kokain sokmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınmış ancak daha sonra suçlamalar düşürülmüştü.

Grammy ödüllü Maroon 5; Adam Levine, James Valentine, Jesse Carmichael, PJ Morton, Mickey Maddenve Matt Flynn'den oluşuyor.