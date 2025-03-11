Mart dokuzu ne zaman 2025? Eski halk takvimine göre Mart dokuzu ne demek?
Mart dokuzu, soğuk havaların henüz geçmediğini ifade etmek için kullanılan halk tabirleri arasında yer alır. Bu dokuzların üçe ayrıldığı söylenir ve soğuğun kademeli olarak artacağı bildirilir. Mart dokuzunun, mart ayının üç farklı tarihinde yaşandığı düşünülür. İşte, 2025 Mart dokuzu tarihleri...
Eski halk takvimine göre mart dokuzu üç evrede kendini gösteriyor. Yöre halkı ise mart dokuzunu “Mart dokuzu, dokuzun dokuzu, o da olmazsa otuzu” deyişi ile ifade ediyor. Peki, bu yıl mart dokuzu ne zaman başlıyor?
MART DOKUZU NEDİR, NE DEMEK?
Mart ayında dokuzlar olarak tabir edilen tarihler yer alır. Eski halk takvimine göre ise bu mart dokuzları Rumi takvime göre hesaplanmış. Bu tarihler sayılıdır ve bu aralıklarda kış şiddetini arttırarak ilerler. Birinci dokuzda yağmurlar başlar, ikinci dokuzda fırtına ve soğuklar tomurcuklanan ağaçlara zarar verir, üçüncü dokuzda ise bahar gelmiştir ancak her an fırtına kopabilir.
MART DOKUZU NE ZAMAN BAŞLAR?
Birinci mart dokuzu 21-22 Mart'a, ikinci mart dokuzu 30 Mart'a ve üçüncü mart dokuzu ise 9 Nisan'a tekabül ediyor. Mart dokuzunun ilkinde gece ve gündüz eşit hale gelir.
Mart dokuzunun akabinde ise Aprıl Beş olarak ifade edilen tarih 18 Nisan'da yaşanacak.
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