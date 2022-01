Martha Stewart: Anthony Hopkins'i Hannibal rolü yüzünden terk ettim

Televizyon yıldızı ve iş kadını Martha Stewart, katıldığı The Ellen DeGeneres Show'da, eski aşkı Anthony Hopkins hakkında konuştu.

80 yaşındaki eski manken, 1991 yapımı korku-gerilim filmi Kuzuların Sessizliği'nde (The Silence of the Lambs) Hopkins'in hüküm giymiş yamyam Dr. Hannibal Lecter'ı olarak izledikten sonra ayrılık kararı aldığını söyledi.



"YALNIZ KALMAYI HAYAL EDEMİYORDUM"

Martha Stewart: Anthony Hopkins'i Hannibal Lecter olacak düşünmeden edememiştim

Stewart, filmden sonra Hopkins'i çok korkutucu bulduğunu, öyle ki Maine'deki büyük, ürkütücü evinde onunla yalnız kalmayı hayal bile edemediğini söyledi.

"SADECE YEMESİNİ DÜŞÜNÜYONDUM"

Stewart, Lecter'a atıfta bulunarak "Tek düşünebildiğim onun yemesiydi, biliyorsun..." ifadelerini kullandı. DeGeneres, Stewart'a ilişkiyi bu yüzden bitirip bitirmediğini sorduğunda ise Stewart "Evet" yanıtını verdi.



Stewart, 1990'da eşi Andrew Stewart'tan boşandıktan sonra Anthony Hopkins ile ilişki yaşadı. Hopkins ise Ridley Scott'ın Hannibal'ında (2002) ve Brett Ratner'ın yönettiği Kızıl Ejder'de (Red Dragon, 2003) Lecter karakterine hayat verdi. 2021'de Baba (The Father) filmiyle ikinci defa Oscar kazanan oyuncu üç kez evlendi.



