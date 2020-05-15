Mary-Kate Olsen acil boşanma emri istedi

İkiz kardeşi Ashley Olsen ile çocuk oyuncu olarak tanınan ancak şimdilerde moda tasarımcılığı yapan Mary-Kate Olsen, 2015 yılında evlendiği Pierre Olivier Sarkozy ile boşanma kararı aldı. Sarkozy, Mary-Kate’in New York’ta yaşadığı evin kira sözleşmesini ona söylemeden sona erdirdi. Evi terk eden Sarkozy, Mary-Kate’i de evden çıkmaya zorladı.



MAHKEMELER KAPALI

Eşyalarını toplayan ve evi terk eden 33 yaşındaki Mary-Kate, 17 Nisan’da boşanma davası açtı. Ancak New York mahkemesi şu anda sadece acil davalara bakıyor. Mary-Kate acil boşanma emri istedi.