"Maske" filminin kötü adamıydı. Peter Greene evinde ölü bulundu

Polis, olayda herhangi bir suç unsurundan şüphelenilmediğini, ancak Peter Greene'nin ölüm nedeninin henüz belli olmadığını açıkladı.

Menajeri Gregg Edwards, ünlü oyuncunun önümüzdeki yılın ocak ayında Mickey Rourke ile birlikte "Mascots" adlı yeni bir projeye başlamak üzere olduğunu belirtti.

EVDEN KAÇIP SOKAKLARDA YAŞADI

15 yaşında evden kaçıp New York sokaklarında yaşamayan başlayan Peter Greene, bu süreçte kötü alışkanlıklar edindi. 1990'ların ortalarında oyunculuğa başlayan ünlü isim, bunu yıllar sonra itiraf etti. Greene, Pulp Fiction (Ucuz Roman) ve Maske filmleriyle şöhreti yakaladı.

Ardından birçok projede rol alan ünlü isim, 1996 yılında intihara teşebbüs ettikten sonra bağımlılıkları için tedavi görmeye başladı.