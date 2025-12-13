"Maske" filminin kötü adamıydı. Peter Greene evinde ölü bulundu
13.12.2025 14:41
Son Güncelleme: 13.12.2025 14:42
Beyza Çolak
"Maske", "Pulp Fiction" gibi yapımlarla tanınan ünlü aktör Peter Greene, New York’taki evinde ölü bulundu.
1994 yapımı "Maske" filminde "Dorian Tyrell" karakterine hayat veren, Quentin Tarantino imzalı Pulp Fiction'daki Zed rolüyle hafızalara kazınan Peter Greene, 60 yaşında hayatını kaybetti. Hollywood yıldızının New York'un Lower East Side bölgesindeki evinde ölü bulunduğu ortaya çıktı.
“The Usual Suspects”, “Training Day”, “Laws of Gravity”, “Clean, Shaven” ve "Blue Streak" gibi yapımlarda da boy gösteren ünlü oyuncunun menajerliğini yapan Gregg Edwards acı haberi doğruladı.
Ünlü oyuncunun 15.25 civarında hareketsiz halde bulunduğu ve olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.
Polis, olayda herhangi bir suç unsurundan şüphelenilmediğini, ancak Peter Greene'nin ölüm nedeninin henüz belli olmadığını açıkladı.
Menajeri Gregg Edwards, ünlü oyuncunun önümüzdeki yılın ocak ayında Mickey Rourke ile birlikte "Mascots" adlı yeni bir projeye başlamak üzere olduğunu belirtti.
EVDEN KAÇIP SOKAKLARDA YAŞADI
15 yaşında evden kaçıp New York sokaklarında yaşamayan başlayan Peter Greene, bu süreçte kötü alışkanlıklar edindi. 1990'ların ortalarında oyunculuğa başlayan ünlü isim, bunu yıllar sonra itiraf etti. Greene, Pulp Fiction (Ucuz Roman) ve Maske filmleriyle şöhreti yakaladı.
Ardından birçok projede rol alan ünlü isim, 1996 yılında intihara teşebbüs ettikten sonra bağımlılıkları için tedavi görmeye başladı.