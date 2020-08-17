Masterchef Arem Yüce kimdir? Arem ne demek?

Masterchef Türkiye 2020 yarışmacılarından biri olan Arem Yüce, dün akşamki eleme gecesinde yarışmaya veda etti.

Son eleme gecesiyle beraber, yarışmanın bu yıl kadrosunda yer alacak 16 kişilik grup tamamlanmış oldu.

Yarışmada olduğu süre boyunca, hal ve hareketleriyle izleyicilerin dikkatini çeken yarışmacının kim olduğu merak ediliyor.

AREM YÜCE KİMDİR?

Arem Yüce, 22 yaşında. İşletmecilik yapıyor. Aslen Diyarbakırlı. Yemek yapmak benim için bir tutku diyen Arem Yüce, yemeklerine dizi, film isimleri vermeyi çok seviyormuş.

AREM NE DEMEK?

Arem Yüce'nin gündeme gelmesiyle birlikte isminin anlamı da dikkat çekti. Arem kelimesi alaca ya da benekli cisim anlamlarına geliyor. Arapça kökenli olmasına rağmen Osmanlıca bir kelime olan Arem, A’rem şeklinde okunuyor. Arem adının yaygın olduğu bölgelerde buna ek olarak Aram ismi de tercih ediliyor.