Masterchef Türkiye'de takımlar kuruldu

Masterchef'te  yarışmacılar arasında kıyasıya rekabet devam ediyor. 17 Ağustos pazartesi akşamı Masterchef'te takımlar belli oldu. Peki kırmızı takımda kimler var, mavi takımın kaptanı kim? İşte tüm detaylar...

ntv.com.tr 18.08.2020 - 10:30

Masterchef Türkiye'de takımlar kuruldu

İlişkili Haberler

MasterChef’in 16 kişilik kadrosu belli oldu (Masterchef 16 kişilik kadroya giren isimler)

MasterChef’in 16 kişilik kadrosu belli oldu (Masterchef 16 kişilik kadroya giren isimler)

Tulumba tatlısı nasıl yapılır? (Tulumba tatlısı tarifi)

Tulumba tatlısı nasıl yapılır? (Tulumba tatlısı tarifi)

Masterchef'te şefler, yarışmacılardan tulumba tatlısı yapmalarını istedi. Kaptanlık yarışının oynandığı oyunda 9 yarışmadan son üçe kalan Berk, Tanya ve Serhat arasında Tanya birinci seçildi.

Tanya mavi takıma kaptan olurken aynı zamanda rakip takımın kaptanını da seçti. Kırmızı takımın kaptanı ise Ayyüce olarak belirlendi.

MAVİ TAKIMDAKİ İSİMLER

Tanya'nın kaptan olduğu mavi takımda Ebru, Eray, Gülşah, Berk, Esra, Özgül ve Emir yer alıyor.

KIRMIZI TAKIMDAKİ İSİMLER

Ayyüce'nin kaptan olduğu takımda ise Serhat, Duygu, Barbaros, Uğur, Furkan, Sedat, Celal yer alıyor.

VİDEO: AVRUPA'DA ANADOLU'YA LEZZETLER... WILCO VE DANILO'DAN ''ALDIRMA GÖNÜL'' ŞARKISI

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...