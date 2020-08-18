Masterchef Türkiye'de takımlar kuruldu

Masterchef'te şefler, yarışmacılardan tulumba tatlısı yapmalarını istedi. Kaptanlık yarışının oynandığı oyunda 9 yarışmadan son üçe kalan Berk, Tanya ve Serhat arasında Tanya birinci seçildi.

Tanya mavi takıma kaptan olurken aynı zamanda rakip takımın kaptanını da seçti. Kırmızı takımın kaptanı ise Ayyüce olarak belirlendi.

MAVİ TAKIMDAKİ İSİMLER

Tanya'nın kaptan olduğu mavi takımda Ebru, Eray, Gülşah, Berk, Esra, Özgül ve Emir yer alıyor.

KIRMIZI TAKIMDAKİ İSİMLER

Ayyüce'nin kaptan olduğu takımda ise Serhat, Duygu, Barbaros, Uğur, Furkan, Sedat, Celal yer alıyor.

VİDEO: AVRUPA'DA ANADOLU'YA LEZZETLER... WILCO VE DANILO'DAN ''ALDIRMA GÖNÜL'' ŞARKISI