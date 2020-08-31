MasterChef Türkiye'ye kim veda etti?

MasterChef Türkiye'den elenecek ikinci isim için eleme finali yapıldı. Dün akşam Gülşah,Berk ve Uğur yarışmada kalabilmek için kıyasıya yarıştı. MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu. Peki MasterChef hayallerine veda eden isim kim oldu? İşte MasterChef Türkiye'de yaşananlar...

ntv.com.tr 31.08.2020 - 14:01

MasterChef Türkiye'ye kim veda etti?

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Dün akşam MasterChef Türkiye'de heyecanlı anlar yaşandı. Yarışmacılar eleme oyununda hayallerine veda etmemek için kıyasıya rekabet içine girdiler. Eleme oyununda yarışan isimler Gülşah, Berk ve Uğur oldu.

Önceki sezonlardan farklı olarak iki aşamalı yapılan eleme oyununda Masterchef'e veda eden isim belli olacaktı. Elemede son üçe kalan isimler Gülşah, Berk ve Uğur oldu. Son üçe kalan isimlerden perde pilavı yapmaları istendi. Masterchef hayallerine devam edip en başarılı final tabağını çıkaran isim Uğur oldu. Son ikiye kalan Berk ve Gülşah arasında en zayıf tabağı yapan yarışmacı seçildi. MasterChef hayallerine veda eden isim Berk oldu.

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