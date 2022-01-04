Masterchef Türkiye'ye konuk olan Şef Ahmet Dede kimdir?

Küçük yaşlardan bu yana yemekle ilgilenen ve İrlanda'daki restoranı ile dünya çapında bir üne sahip olan Ahmet Dede, MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümüne konuk şef olarak katıldı.

ŞEF AHMET DEDE KİMDİR?

Liseden sonra amcasının restoranında çalışmaya başlayan Ahmet Dede, 3 erkek çocuğun en küçüğüdür. Ailesiyle Kuşadası'nda yaşayan Ahmet Dede, 2009 Mart ayında İrlanda Dublin'e taşındı.



Dublin'e gittikten sonra 6 haftalık hızlandırılmış aşçılık kursuna giden ve şef olarak İrlanda'da Chapter 1 isimli restoranda 2 yıl çalışan Dede, daha sonra Amsterdam'a gitti ve orada da 2 yıldızlı bir restoranda 1,5 yıl çalıştı.

Ardından Dublin'e geri dönerek Green House'da çalışmaya başlayan Dede, Norveç'te kaldığı 3 ayda sadece Norveç'te yetişen malzemelerle işleyen bir restoran'da çalıştı.

Tekrar Dublin'e dönen Dede, 2017'de baş aşçı olarak 400 kişilik küçük bir kasaba olan Baltimore'daki bir restoranda çalıştı. 2018 de ilk Michelin yıldızını aldı ve kendi restoranını kurma fikri için adımları attı.