Masterchef'in kazanını kim oldu? (7. ve 8. ana kadro yarışmacıları kimler?)

Masterchef'in son bölümünde Elbasan tava yemeğini en iyi yapan 3 isim finale kaldı.

Sonraki turda ise yarışmacılardan süt ve şekerin ana malzemesi olan bir yemek yapmaları istendi. Danilo, Mehmet ve Somer Şef'in ortak kararıyla 7. ve 8. yarışmacı belli oldu.





MASTERCHEF'TE ANA KADROYA DAHİL OLAN İSİMLER



9 Ağustos 2020 Masterchef Türkiye'de Esra Tokelli ve Furkan Yalçın ana kadroya giren isimler oldu.

Masterchef'in son bölümünde şefler yarışmacılardan Elbasan Tava yapmalarını istedi. Yarışmacılar mutfakta en iyi tabağı yapmak için mücadele verdi. ilk turun kazananı ise Esra Tokelli oldu.

Bir sonraki turda şefler yarışmacılardan süt ve şekerin ana malzemesi olan bir yemek yapmalarnı istedi. Verilen sürenin sonunda, şefler tatlıların tadına bakarak kazananı belirledi. Böylece Furkan Yalçın 8. ana kadroya giren isim oldu.

MASTERCHEF'TE ELENEN İSİMLER

9 Ağustos 2020 Masterchef'te zorlu mücadelenin sonunda iki kişi ana kadroya girmeye hak kazandı, 6 kişi ise gecenin sonunda elendi. Bu isimler, Berker Başmanav ,Rezzan Atan, Selin Aydın,Emel Günoğlu, Didem Devay oldu.

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