Masterchef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? (Masterchef elenen isimler)

Masterchef'te 18 Ağustos salı akşamı dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Yarışmacılar birbiriyle kıyasıya rekabet ederken gecenin sonunda iki kişi elendi. Peki dokunulmazlığı kim aldı, elenen isimeler kim oldu? İşte tüm detaylar...

ntv.com.tr 19.08.2020 - 11:07

Masterchef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? (Masterchef elenen isimler)

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Masterchef'te 18 Ağustos salı akşamı takım oyunu gerçekleşti. İki takım da kıyasıya rekabet ederken mavi takım gecenin kazananı oldu.

Kırmızı takım yarışmacılar için dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyununda ise kazanan Duygu Acarsoy oldu. 


ELENEN İSİMLER

Kabak çekirdekli irmik helvasını en iyi yapan isim Duygu olunca dokunulmazlığın sahibi oldu.

Dokunulmazlık oyununu kazanan Duygu, eleme adayı olarak Celal'i seçti. İkinci eleme adayı ise 7 oyla Sedat Tuncer oldu.

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